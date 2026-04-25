La statua restaurata Torna la croce del Papa

La statua di San Giovanni Paolo II in piazza Concordia a Seregno è stata riposizionata dopo il restauro. Nei giorni scorsi, è stato ricollocato il pastorale, che era scomparso l’estate scorsa. La perdita aveva suscitato sorpresa e insoddisfazione tra i cittadini. Ora, la statua torna ad essere visibile e completa, portando a termine un intervento di recupero che durava da diversi mesi.

La statua di San Giovanni Paolo II in piazza Concordia a Seregno è tornata finalmente intera. Nei giorni scorsi è stato ricollocato il pastorale che mancava dalla scorsa estate, quando la sua scomparsa aveva destato sorpresa, amarezza e un diffuso senso di smarrimento nella comunità. Un simbolo improvvisamente incompleto, notato tra il 25 e il 26 agosto 2025 e subito segnalato alle autorità. Le immagini delle telecamere, come aveva spiegato allora il sindaco Alberto Rossi, mostravano che la mancanza risaliva almeno al 19 agosto, ma nel silenzio estivo nessuno se n’era accorto. Le registrazioni precedenti, cancellate per le norme sulla privacy, non avevano permesso di risalire al momento esatto del gesto né agli eventuali responsabili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La statua restaurata. Torna la croce del Papa Parrocchia Santa Maria degli Angeli Santuario Diocesano di San Pio Notizie correlate Leggi anche: Niscemi, recuperata la croce crollata: verrà restaurata Via Crucis, Papa Leone porterà la croce: torna la Pasqua tradizionaleÈ la prima Settimana Santa celebrata da Papa Leone XIV e le liturgie pasquali entreranno nel vivo da domani. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La statua decapitata della Madonna delle Rose torna a splendere grazie al restauro di due artigiani toscani; La statua restaurata. Torna la croce del Papa; Ritorna nella Cattedrale di Capua la Madonna col Bambino; La festa di Santa Maria Incoronata, prima processione con la statua restaurata. La statua restaurata. Torna la croce del PapaL’opera dedicata a San Giovanni Paolo II vandalizzata lo scorso agosto. Il sindaco Rossi: Ringraziamo per il dono la Fonderia Cubro di Novate. ilgiorno.it La Madonna di vico Gattamora torna a splendere: restaurata l'unica testimonianza della casa natale di PaganiniGrazie a Genova a Piedi, la piccola statua in marmo di Carrara della facciata dell'abitazione del grande violinista è stata restituita alla città dopo mesi di lavoro. Un'opera umile che custodisce la ... lavocedigenova.it Taranto, torna la grande festa di A Sud del Mondo - facebook.com facebook A 43 anni dalla sua uscita, torna, in una versione rimasterizzata e con un video ufficiale "Human Nature" di Michael Jackson, uno dei brani della colonna sonora di Michael, film sulla vita del re del pop, ora nei cinema. x.com