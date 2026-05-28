Rosario Fiorello ha smentito le voci di un possibile abbandono di La Pennicanza, affermando che il suo coinvolgimento nel programma è ancora confermato. Dopo aver alimentato dubbi sui social con alcune battute, lo showman ha chiarito che non ci sono cambiamenti riguardo alla sua partecipazione. La produzione del programma non ha comunicato variazioni nel cast o nella messa in onda. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito a eventuali modifiche al progetto.

Quando di mezzo c’è Rosario Fiorello, distinguere la verità dalla battuta diventa un’impresa. Lo showman siciliano ha tenuto i suoi fan con il fiato sospeso per giorni, dopo aver lasciato intendere – con la sua tipica ironia – che il ritorno de La Pennicanza fosse a rischio. Sui social la battuta è stata presa più sul serio del previsto, con commenti preoccupati e richieste di chiarimenti da parte degli ascoltatori. A mettere la parola fine alle voci ci ha pensato proprio lui, smentendo tutto e confermando che il ritorno è cosa fatta. Una di quelle “boutade” che, a quanto pare, sono il suo sport preferito. La Pennicanza torna: la conferma di Fiorello. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello, il futuro blindato de La Pennicanza: “Chi l’ha detto che non è stato confermato?”

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