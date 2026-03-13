Fiorello a La Pennicanza clamorosa rivelazione | Sono stato io

Durante l’ultima puntata de La Pennicanza, andata in onda venerdì 13 marzo, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto lo spettacolo. Durante la trasmissione, Fiorello ha fatto una rivelazione sorprendente, affermando: “Sono stato io”. La puntata è stata segnata da questa dichiarazione inaspettata, che ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti in studio e a casa.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata settimanale de La Pennicanza, venerdì 13 marzo, e lo showman si lascia andare a una clamorosa rivelazione. Dopo anni finalmente apprendiamo la verità dietro lo scandalo di John Travolta a Sanremo. Fiorello, clamorosa rivelazione dopo anni. Dopo anni Fiorello rivela un clamoroso retroscena sanremese, la nascita del celebre “Ballo del qua qua” proposto a John Travolta durante il Festival di Sanremo 2024: “ È stata una mia idea. Nel linguaggio comico esiste la tecnica della destrutturazione del mito e quindi ho pensato a John Travolta per ‘Il ballo del qua qua’, brano molto amato dai bambini in Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione: “Sono stato io” Articoli correlati Fiorello a La Pennicanza, la rivelazione sensazionale sulla RaiFiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto l'ultima puntata della settimana de La Pennicanza, venerdì 16 gennaio. Leggi anche: Fiorello a La Pennicanza: “Io come Fabrizio Corona, chiedo 800mila euro” Clip con Fiorello e Biggio da La Pennicanza del 4 marzo 2026 Contenuti e approfondimenti su Fiorello a La Pennicanza clamorosa... Temi più discussi: La Pennicanza 2025/26 - La Pennicanza - 03/03/2026 - Video; Fiorello a La Pennicanza, chiamata (finta) di Pier Silvio Berlusconi: De Martino non ha scampo; Fiorello e Biggio sposi: la parodia di Sal Da Vinci è esilarante; Fiorello ‘gela’ Sayf dopo Sanremo: Con lui alla serata cover? Non credo che sarei andato. Fiorello rende omaggio a Enrica Bonaccorti cantando La lontananzaA La pennicanza lo showman ha scelto il brano da lei scritto per Modugno ... msn.com Fiorello a La Pennicanza commuove. Ma poi Sal Da Vinci (falso) sbottaFiorello a La Pennicanza rende omaggio a Enrica Bonaccorti. E poi interviene il finto Sal Da Vinci in preda al panico: Non posso sentire quella parola. dilei.it Auguri a Beppe Fiorello e Liza Minnelli (ma non solo) - facebook.com facebook Senhit: «Ho iniziato a cantare grazie al Karaoke di Fiorello e devo molto agli Stadio. Boy George è meraviglioso» x.com