Fiorella Mannoia ai ragazzi | Siate ribelli non fate branco non scagliatevi contro chi è diverso Aiutate chi rimane indietro

Durante un incontro con i giovani, un'artista italiana ha detto loro di essere ribelli, di non unirsi ai gruppi e di non attaccare chi è diverso. Ha anche invitato a sostenere chi resta indietro. L'evento si è svolto a Milano il 28 maggio 2026.

Milano, 28 maggio 2026 – C'è un'età in cui tutto si decide. Non lo sa chi la vive, lo capisce solo dopo, guardandosi indietro. Fiorella Mannoia lo sa e lo ha detto chiaro ai ragazzi e alle ragazze della scuola media Mauri di Milano, che l'hanno accolta con entusiasmo e grande emozione. "Siete nella linea d'ombra", ha detto la cantante, presidente onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila. " Non siete più bambini, ma non siete ancora adulti. È adesso che si forma la vostra personalit à. Se non lo fate adesso, non lo farete più”. Una frase che suona come un'ammonizione affettuosa, del tipo che i genitori vorrebbero saper dire e spesso non dicono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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