L’attesa per il concerto di Fiorella Mannoia al Parco Ducale si fa sempre più intensa. La cantante sarà protagonista di uno spettacolo intitolato “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, in cui interpreterà alcuni dei brani più celebri di Fossati e De André. L’evento, previsto nelle prossime settimane, attirerà probabilmente molti appassionati desiderosi di ascoltare la voce dell’artista in un contesto all’aperto.

Continua a crescere l’attesa per “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo emozionante viaggio musicale di Fiorella Mannoia attraverso i repertori e i brani più amati di Fossati e De André. A grande richiesta, infatti, il tour farà tappa al Parco Ducale di Parma domenica 26 luglio.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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