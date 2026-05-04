Fiorella Mannoia al Parco Ducale
L’attesa per il concerto di Fiorella Mannoia al Parco Ducale si fa sempre più intensa. La cantante sarà protagonista di uno spettacolo intitolato “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, in cui interpreterà alcuni dei brani più celebri di Fossati e De André. L’evento, previsto nelle prossime settimane, attirerà probabilmente molti appassionati desiderosi di ascoltare la voce dell’artista in un contesto all’aperto.
Continua a crescere l’attesa per “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo emozionante viaggio musicale di Fiorella Mannoia attraverso i repertori e i brani più amati di Fossati e De André. A grande richiesta, infatti, il tour farà tappa al Parco Ducale di Parma domenica 26 luglio.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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