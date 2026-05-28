Fioramonti IEG | longevità tema principale della manifestazione
La longevità è il tema principale di una manifestazione dedicata alla salute e allo stile di vita. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza di adottare abitudini sane per vivere più a lungo e in buona salute. L’evento si concentra sulla promozione di pratiche e comportamenti che favoriscono il benessere nella terza età. Nessun dettaglio su date o location è stato comunicato.
"Uno stile di vita sano che ci permetta di arrivare alla vecchiaia in salute è uno dei nostri temi più importanti. Al Rimini Wellness affrontiamo queste tematiche sia con incontri dedicati sia con attività di pubblico per inventare nuovi protocolli di allenamento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Fioramonti (IEG): longevità tema principale della manifestazione
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