Trasporto marittimo sciopero Blujet e manifestazione nello Stretto | la Filt-Cgil rilancia il tema della continuità territoriale

Il 17 aprile nello Stretto di Messina si terrà una giornata di mobilitazione con uno sciopero dei lavoratori di Blujet e una manifestazione pubblica alle 14. L’evento è promosso dalla Filt-Cgil e coinvolge il settore del trasporto marittimo, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla continuità territoriale. La protesta interesserà i servizi di collegamento tra le due sponde dello stretto, con un’adesione prevista significativa tra i lavoratori del settore.

Il 17 aprile sarà una giornata di mobilitazione per lo Stretto di Messina, con uno sciopero dei lavoratori Blujet e una manifestazione pubblica prevista alle 14.30 in piazza della Stazione. Al centro della protesta la richiesta di interventi immediati su collegamenti marittimi, condizioni di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Continuità territoriale nello Stretto, Rifondazione scende in piazza: “No al Ponte, priorità a lavoro e servizi”Il partito aderisce al presidio del 17 aprile promosso dalla Filt Cgil durante lo sciopero Blujet: richiesta parità retributiva, infrastrutture... Porti, la Filt Cgil rilancia: "Rimettere al centro il lavoro"Convegno nazionale a Genova sul sistema portuale: al centro ricambio generazionale, sicurezza, formazione e impatto delle nuove tecnologie.