Roma aziende e istituzioni si confrontano sul tema della longevità professionale

A Roma, davanti ai rappresentanti di 140 aziende del Consorzio Elis, sono stati condivisi oggi i primi risultati del progetto Generazione Talenti, dedicato al tema della longevità professionale. L'incontro ha coinvolto aziende e istituzioni che si sono confrontate su questa tematica, focalizzandosi sui dati raccolti e sulle iniziative in corso per favorire una carriera lavorativa più lunga e sostenibile.

Sono stati presentati oggi a Roma, davanti ai vertici di 140 aziende del Consorzio Elis, i primi risultati del progetto Generazione Talenti. Al centro le indagini sui lavoratori over 55, sulle strategie delle aziende per affrontare lo sviluppo demografico del mercato del lavoro. Ad aprire l’incontro la presidente di Poste Italiane, presidente di turno di Elis, Silvia Rovere: “Credo che le sfide della longevità e le sfide in generale dei cambiamenti demografici – spiega Rovere – impongano un ripensamento delle organizzazioni di lavoro. Noi abbiamo bisogno, avendo meno capitale umano delle nuove generazioni a causa dell’inverno demografico, di tenere sempre più legati in maniera produttiva, in maniera motivata le generazioni più anziane.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, aziende e istituzioni si confrontano sul tema della longevità professionale Notizie correlate Forum Difesa: a Roma il primo confronto sulla sicurezza tra istituzioni, esperti e aziendeRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Emergenza lavoro sul territorio. Istituzioni, sindacati e aziende uniti nel ’Patto per lo sviluppo’Riparte nel segno della continuità e con la volontà di lavorare sulle criticità irrisolte il confronto regionale sull’emergenza lavoro nel territorio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Conferenza Italiana degli Studenti di Fisica 2026 (CISF26) — Italiano; A Sassari una nuova sede della Sfirs per avvicinare strumenti e opportunità per le imprese del nord Sardegna. L’assessore Meloni: Riduciamo le distanze tra le Istituzioni e il sistema imprenditoriale; La Sfirs apre a Sassari una nuova sede operativa: Imprese e istituzioni più vicine; PNRR e sanità territoriale: lo Spallanzani forma 330 manager del SSN. Roma, aziende e istituzioni si confrontano sul tema della longevità professionaleSono stati presentati oggi a Roma, davanti ai vertici di 140 aziende del Consorzio Elis, i primi risultati del progetto Generazione Talenti. Al centro le ... lapresse.it Natalità, un Patto tra istituzioni, aziende e società civileRoma, 22 nov. (askanews) – Un patto tra Istituzioni, aziende e società civile per invertire il trend della denatalità in Italia, rafforzando la collaborazione con i decisori istituzionali e ... affaritaliani.it In occasione del 2779° anniversario della fondazione della Città, Roma Capitale promuove un programma di appuntamenti culturali gratuiti, pensati per raccontare e celebrare la storia millenaria dell’Urbe. Dal 19 al 22 aprile musica, arte, presentazioni, iti - facebook.com facebook Roma, Wesley e Pisilli in dubbio per l'Atalanta #SkySport #SkySerieA x.com