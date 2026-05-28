fino al tar per bloccare il mondiale

Notizia in breve

Il sindaco di Montevarchi ha annunciato di aver ricevuto un ricorso al Tar della Toscana per bloccare il mondiale in programma nel 2026. L’ente ha dichiarato di voler impedire l’evento, accusando alcuni di fare politica calpestando i colori rossoblù. La notifica è arrivata ieri e si attende una decisione del tribunale amministrativo. La questione riguarda le autorizzazioni e le procedure legate all’organizzazione dell’evento sportivo.