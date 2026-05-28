Fino al Tar per bloccare il mondiale
Il sindaco di Montevarchi ha annunciato di aver ricevuto un ricorso al Tar della Toscana per bloccare il mondiale in programma nel 2026. L’ente ha dichiarato di voler impedire l’evento, accusando alcuni di fare politica calpestando i colori rossoblù. La notifica è arrivata ieri e si attende una decisione del tribunale amministrativo. La questione riguarda le autorizzazioni e le procedure legate all’organizzazione dell’evento sportivo.
Arezzo, 28 maggio 2026 – . Il Sindaco di Montevarchi amareggiato: “Alcuni fanno politica calpestando addirittura i colori rossoblù” “Abbiamo appena ricevuto la notifica di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (T.A.R.) promosso da alcuni dei cittadini che erano già usciti sulla stampa poche settimane fa, in cui si chiede la sospensione dei lavori per la realizzazione del mondiale di motocross – afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini - Come già detto, rimaniamo amareggiati dall’intento di voler impedire la realizzazione di un evento che i Montevarchini aspettano da decenni, probabilmente solo per fini personali e politici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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