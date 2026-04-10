Mondello in bilico | ricorso al Tar rischia di bloccare i nuovi lotti

A Mondello, la gestione della spiaggia è a rischio di interruzione totale dopo che la società Italo Belga ha presentato un ricorso al Tar. La causa riguarda i nuovi lotti di intervento sulla spiaggia, e la decisione potrebbe portare alla sospensione delle attività in corso. La situazione mette in discussione il proseguimento dei lavori e la continuità delle operazioni nella zona balneare.

La gestione della spiaggia di Mondello rischia il blocco totale a causa di un nuovo ricorso presentato al Tar dalla società Italo Belga. L’azione legale mira a colpire i bandi approvati dalla Regione per assegnare la gestione del litorale a nuovi concessionari, mettendo in pericolo il piano organizzativo che prevede la suddivisione della costa in piccoli lotti temporanei. Lo studio Comandé, che rappresenta la Italo Belga, ha depositato martedì la nuova impugnazione sostenendo la presenza di errori nei bandi. La società, che ha gestito quell’area per 120 anni, punta ora ad annullare i decreti emessi lo scorso 16 marzo dall’assessore Savarino. Questa mossa segue il precedente fallimento nel ricorso contro la decadenza della loro concessione, avvenuta a fine febbraio dopo le segnalazioni della Prefettura riguardanti infiltrazioni mafiose. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondello in bilico: ricorso al Tar rischia di bloccare i nuovi lotti Leggi anche: Roma, lesione per Vaz e Dybala in bilico: Gasperini rivoluziona l’attacco. Ricorso al TAR per i tifosi Mondello: 13 lotti al mare, regole severe per il 2026La Regione Siciliana ha reso pubblico l’avviso per assegnare tredici lotti demaniali sulla spiaggia di Mondello a Palermo. Spiaggia di Mondello, ricorso al Tar contro i bandi della RegioneMONDELLO - La società italo-belga ha presentato ricorso al Tar contro i bandi emanati dall’assessorato regionale al Territorio per l’assegnazione, tramite ... newsicilia.it Spiaggia di Mondello, nuovo ricorso della Italo BelgaLa società impugna i bandi regionali per i 13 lotti dell'arenile. Udienza il 28 aprile. Stagione balneare a rischio ... rainews.it