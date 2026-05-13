Il Sindaco Silvia Chiassai Martini interviene in merito all’intenzione di un gruppo di cittadini di presentare ricorso al Tar per bloccare il Mondiale a Miravalle

Il Sindaco ha dichiarato che un gruppo di cittadini ha annunciato la volontà di presentare un ricorso al Tar per bloccare lo svolgimento del Mondiale previsto a Miravalle. La decisione di ricorrere riguarda presunte irregolarità nel procedimento di autorizzazione e nella pianificazione dell’evento. La questione è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti specifici del ricorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 13 maggio 2026 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini interviene in merito all’intenzione di un gruppo di cittadini di presentare ricorso al TAR per bloccare il Mondiale a Miravalle: “Dispiace constatare come vi siano cittadini contrari al Mondiale, invece di essere orgogliosi del ritorno di questo evento storico – dichiara il Sindaco Silvia Chiassai Martini - Purtroppo è evidente come alcuni strumentalizzino la possibilità di portare nella nostra città, dopo decenni, un evento di importanza mondiale, creando soltanto ostruzionismo al motocross e al Comune, cercando di impedire la realizzazione dell’evento stesso, con richieste non chiare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Sindaco Silvia Chiassai Martini interviene in merito all’intenzione di un gruppo di cittadini di presentare ricorso al Tar per bloccare il Mondiale a Miravalle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incontro al Ministero tra il Sottosegretario Gemmato e il Sindaco Silvia Chiassai MartiniArezzo, 24 febbraio 2026 – Incontro al Ministero tra il Sottosegretario Gemmato e il Sindaco Silvia Chiassai Martin i. Il sindaco Silvia Chiassai Martini in Consiglio comunale sulla questione punto nascita alla GrucciaArezzo, 27 febbraio 2026 – Comunicazione del sindaco Silvia Chiassai Martini in Consiglio comunale su questione punto nascita ospedale alla Gruccia. Temi più discussi: In fuga dopo l’urto ad un’auto in sosta, rintracciato dalla Polizia Locale; Pino caduto a Montevarchi, il sindaco Chiassai: Quell’area non risulta inserita a catasto; Guardia pediatrica su tutto il territorio nazionale, raccolta firme al via; Urta un'auto parcheggiata e scappa: rintracciato grazie alle telecamere della videosorveglianza. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: Il punto nascita di Montevarchi non si toccaArezzo, 15 gennaio 2026 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: Il punto nascita di Montevarchi non si tocca. Regione e Asl relazionino sui numeri in Conferenza dei Sindaci. Apprendo con ... lanazione.it Guardia pediatrica su tutto il territorio nazionale, raccolta firme al viaIl sindaco Silvia Chiassai Martini è stata tra i 15 firmatari che hanno depositato presso la Corte di Cassazione di Roma il progetto di legge di iniziativa popolare: Interventi per garantire l’equità ... arezzonotizie.it