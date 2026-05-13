Il Sindaco Silvia Chiassai Martini interviene in merito all’intenzione di un gruppo di cittadini di presentare ricorso al Tar per bloccare il Mondiale a Miravalle
Il Sindaco ha dichiarato che un gruppo di cittadini ha annunciato la volontà di presentare un ricorso al Tar per bloccare lo svolgimento del Mondiale previsto a Miravalle. La decisione di ricorrere riguarda presunte irregolarità nel procedimento di autorizzazione e nella pianificazione dell’evento. La questione è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti specifici del ricorso.
Arezzo, 13 maggio 2026 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini interviene in merito all’intenzione di un gruppo di cittadini di presentare ricorso al TAR per bloccare il Mondiale a Miravalle: “Dispiace constatare come vi siano cittadini contrari al Mondiale, invece di essere orgogliosi del ritorno di questo evento storico – dichiara il Sindaco Silvia Chiassai Martini - Purtroppo è evidente come alcuni strumentalizzino la possibilità di portare nella nostra città, dopo decenni, un evento di importanza mondiale, creando soltanto ostruzionismo al motocross e al Comune, cercando di impedire la realizzazione dell’evento stesso, con richieste non chiare.🔗 Leggi su Lanazione.it
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