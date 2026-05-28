Un'indagine internazionale ha scoperto un grande patrimonio accumulato dagli eredi di Messina Denaro, proveniente dal narcotraffico degli anni '80. Il denaro è stato reimpiegato anche tramite società offshore. La scoperta riguarda un maxi-tesoro nascosto, risultato di attività illecite legate a Cosa nostra trapanese e al capomafia. L'indagine ha portato al recupero di ingenti somme di denaro e beni, collegati all'epoca del traffico di droga.

Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla scoperta di un imponente patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società off shore, dei guadagni incassati dagli anni '80 col narcotraffico sotto l'egida di Cosa nostra trapanese e del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip con cui sono stati disposti la custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti e il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fine dei giochi per gli “eredi” di Messina Denaro: trovato il maxi-tesoro

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La Rete dei Biglietti Segreti di Matteo Messina Denaro: Il Codice che ha Ingannato la Polizia.

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