Dopo aver subito un urto durante le prove, il pilota ha superato i controlli medici e ha ricevuto l’ok per partecipare alla gara. La sua caviglia, tuttavia, presenta una lesione che solleva dubbi sulla possibilità di azionare i pedali normalmente. I tecnici stanno sviluppando un dispositivo speciale per la sua vettura, con l’obiettivo di permettergli di guidare nonostante l’infortunio. La decisione definitiva sulla sua partecipazione verrà comunicata nelle prossime ore.

? Domande chiave Come farà Rossi a azionare i pedali con la caviglia lesionata?. Quale dispositivo speciale stanno progettando i tecnici per la sua Chevrolet?. Perché il team ha dovuto ricostruire l'auto partendo da zero?. Quanto influirà il dolore fisico sulla precisione di guida di Rossi?.? In Breve Dodici professionisti progettano un tutore speciale per la Chevrolet numero 20 di Rossi.. Rossi ha valutato la propria condizione fisica con un punteggio del 98%.. Il team ECR ricostruisce la vettura utilizzando il modello della scorsa stagione.. Il pilota testerà l'attrezzatura durante la sessione di Carb Day di sabato.. Alexander Rossi riceverà l’autorizzazione medica per competere alla 110ª edizione della Indy 500 dopo aver superato i test funzionali necessari a garantire la sua sicurezza in pista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indy 500: Rossi supera i test medici e conferma la gara dopo l’urto

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