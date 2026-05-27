Vincitore della Indy 500, Rosenqvist ha superato gli avversari in volata, dopo aver effettuato 567 sorpassi. È passato dalla terza alla prima posizione negli ultimi giri. L’incidente di un pilota avversario ha rallentato la sua corsa verso il podio, permettendogli di avanzare. La gara ha visto una lunga serie di sorpassi e momenti di tensione, culminati con la vittoria in volata.

? Punti chiave Come ha fatto Rosenqvist a passare dalla terza alla prima posizione?. Perché l'incidente di Newgarden ha compromesso la sua corsa per il podio?. Quanto ha influito la gestione del carburante sulla vittoria finale?. Chi ha consolato Malukas dopo la sconfitta per soli 0,02 secondi?.? In Breve David Malukas sale al secondo posto in classifica con 236 punti totali.. Josef Newgarden finisce in clinica dopo l'impatto al giro 125.. La gara registra 567 sorpassi totali e 70 cambi di posizione.. Rosenqvist incassa un premio di 4,34 milioni di dollari per la vittoria.. Felix Rosenqvist ha conquistato la 110ª edizione della Indianapolis 500 il 25 maggio 2026, vincendo con un distacco di soli 0,0233 secondi su David Malukas dopo una volata finale senza precedenti nella storia dell’evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indy 500 folle: Rosenqvist vince in volata dopo 567 sorpassi

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Felix Rosenqvist Wins The Closest Indy 500 Finish Ever! | IndyCar Post-Race Conversations

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