Oggi i cittadini romani sono chiamati a votare nel referendum sulla riforma della giustizia, con i seggi aperti dalle 7 alle 23. Sono circa 2.600 i seggi disponibili nella città, e alle 12 l’affluenza si attesta al 17,07%, mentre nel Lazio complessivamente si registra una percentuale del 16,5%. I dati indicano una partecipazione ancora in crescita nel corso della giornata.

Alle 12 a Roma l'affluenza alle urne dei cittadini è al 17,07%, la più alta della regione. Nel Lazio la percentuale totale è al 16,5%. «Con tutta la comprensione per eventi tipo maratone e altro, chiedo alle autorità preposte di rimuovere con immediatezza i blocchi alla circolazione nella città di Roma per non ostacolare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, che sono prevalenti, per valori democratici e costituzionali, su ogni altro tipo di evento. Bisogna agire con immediatezza. Credo che il Viminale sia in grado di garantire il libero esercizio del voto a tutti i cittadini, anche di quelli delle zone della Capitale che stanno subendo un blocco che danneggia anche scrutatori e rappresentanti di lista»: è la polemica lanciata dal presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Roma, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 23. Nel Lazio alle 12 affluenza del 16,5%. La percentuale più alta a Roma, 17,07%

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