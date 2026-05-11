A Roma, uno sciopero interesserà gli aeroporti dalle 12 alle 16, coinvolgendo il personale di sicurezza. La protesta è stata indetta a causa dell'aumento dei passeggeri, che ha portato a tensioni e richieste di miglioramenti nelle condizioni di lavoro. Durante le ore di sciopero, si prevede un rallentamento nei controlli ai gate, con possibili ripercussioni sui tempi di imbarco. La situazione rimane in evoluzione mentre si attendono eventuali aggiornamenti.

? Domande chiave Come influenzerà lo sciopero i tempi di imbarco ai gate?. Perché l'aumento dei passeggeri ha causato questa protesta sindacale?. Quali sono le richieste specifiche del sindacato a AdR Security?. Chi dovrà garantire la sicurezza durante le quattro ore di blocco?.? In Breve Sindacato FAST-Confsal chiede investimenti strutturali per gestire l'aumento dei flussi passeggeri.. Lavoratori AdR Security denunciano carichi eccessivi dovuti alla crescita del traffico aeroportuale.. Possibili ritardi ai gate e code ai varchi per i viaggiatori di Fiumicino e Ciampino.. Richiesta di tavolo di confronto immediato tra sindacato e azienda AdR Security.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, stop alla sicurezza: sciopero negli scali dalle 12 alle 16

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