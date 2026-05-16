Passa col rosso annullata la multa Automobilista vince il ricorso

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un automobilista ha vinto il ricorso contro una multa per aver passato col rosso. La decisione è stata presa da un giudice, che ha annullato la sanzione. La vicenda si è svolta in una città toscana e riguarda un episodio avvenuto in data recente. La multa, originariamente elevata, non è più valida dopo il pronunciamento del giudice. La notizia si aggiunge a un’altra di questo tipo, in cui un ricorso simile è stato accolto.

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Empoli, 16 maggio 2026 – Multe che finiscono dinanzi al giudice, che a sua volta accoglie il ricorso. E’ successo ancora ad Empoli. L’ultimo caso di specie, appena definito, ha origine due anni fa. Ad un automobilista veniva contestata la violazione di articoli del Codice della Strada per aver oltrepassato la linea di arresto di un semaforo nel comune di Empoli, proseguendo la marcia nonostante la lanterna proiettasse il rosso (secondo la stessa amministrazione). Il destinatario del verbale ha promosso ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Empoli. L’Unione dei Comuni (cui fa capo il comando unificato di polizia municipale) si è costituita nel giudizio davanti al Gdp producendo una memoria difensiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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