Passa col rosso annullata la multa Automobilista vince il ricorso

Un automobilista ha vinto il ricorso contro una multa per aver passato col rosso. La decisione è stata presa da un giudice, che ha annullato la sanzione. La vicenda si è svolta in una città toscana e riguarda un episodio avvenuto in data recente. La multa, originariamente elevata, non è più valida dopo il pronunciamento del giudice. La notizia si aggiunge a un’altra di questo tipo, in cui un ricorso simile è stato accolto.

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