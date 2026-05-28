Figure femminili e tensioni interiori | a Salerno la mostra Non Sono Io di Adriana Di Gennaro
A Salerno, nel 42 Life Meaning di via Francesco Prudente 23, si è tenuta l’inaugurazione della mostra di pittura “Non Sono Io” di Adriana Di Gennaro. Le opere presentano figure femminili e rappresentano tensioni interiori, con colori e dettagli che evidenziano emozioni e conflitti. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.
Il 42 Life Meaning di via Francesco Prudente 23 a Salerno ospita l'inaugurazione di Non Sono Io, mostra di pittura di Adriana Di Gennaro. L'evento, in programma giovedì 28 maggio alle 18.30, è promosso dall'associazione culturale Daedalus, presieduta da Belinda Villanova, e dal Garden Club. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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