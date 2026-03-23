Firenze, 23 marzo 2026 - Gemma Donati, moglie di Dante, Bella degli Abati, madre e riferimento familiare, e Francesca da Rimini, figura simbolo della Commedia e della riflessione dantesca sull’amore e sul destino. Sono loro le figure femminili da scoprire al Museo Casa di Dante di Firenze, che in occasione del Dantedì, propone un percorso guidato teatralizzato e in costume. Mercoledì 25 marzo alle ore 17.30, all’interno delle sale del museo, con ingresso gratuito, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza che unisce divulgazione storica e coinvolgimento emotivo, dedicata alle figure femminili che hanno attraversato la vita e l’opera di Dante Alighieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dantedì a Firenze, al Museo Casa di Dante percorso gratuito per scoprire le figure femminili del poeta

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