Mostra di acquerelli Paesaggi interiori
Giovedì 26 marzo alle 17 si terrà l’inaugurazione della mostra di acquerelli intitolata
Giovedì 26 marzo alle ore 17 in Sala civica a Mandello si terrà l’inaugurazione della mostra “Paesaggi Interiori”. Una piccola raccolta di acquerelli completata da liriche composte dall’artista Daniela Padelli con lo scopo di trasmettere ai visitatori forti emozioni vissute in un periodo particolare della vita. Presentazione a cura di Angiolina Petecchia, in collaborazione con Antonio Trinetta. La mostra resterà aperta fino a domenica 29 marzo con i seguenti orari: venerdì e sabato 16-18.30 domenica 10-12 e 16-18.30. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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