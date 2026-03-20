Boom alla fiera di San Giuseppe In crescita espositori e visitatori

Alla fiera di San Giuseppe di Querceta si è registrato un aumento di espositori e visitatori, con il clima primaverile che ha accompagnato la festa di patrono mercoledì sera. La manifestazione ha visto una partecipazione più numerosa rispetto alle edizioni precedenti, attirando molte persone tra espositori e pubblico. L’evento si è svolto tra gli stand e le attività all’aperto, confermando il successo della rassegna.

Il clima primaverile ha accompagnato la festa di San Giuseppe, patrono di Querceta. Mercoledì sera si è svolta la processione religiosa con la statua del Santo e, per tutta la giornata di ieri, la ricca fiera che ha dimostrato anche quest’anno un’ulteriore crescita sia per numero di stand e di espositori sia per numero di visitatori. I tradizionali banchi, il mercatino e i produttori agricoli con la Corte dei Sapori hanno richiamato, sin dalla mattina, un folto pubblico nel centro del paese, consolidando inoltre due punti di forza dell’appuntamento, ovvero la fiera agrozootecnica nella centrale piazza Matteotti e lo spazio riservato agli intrattenimenti da parte di società sportive e associazionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boom alla fiera di San Giuseppe. In crescita espositori e visitatori Articoli correlati Leggi anche: Key, boom di presenze alla fiera dell’energia: visitatori in crescita del 10% Domenica la fiera di San Giuseppe, le modifiche alla viabilitàIn occasione della tradizionale kermesse a cura del Consorzio Mercanti di Qualità si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità Domenica... Una raccolta di contenuti su San Giuseppe Temi più discussi: Boom alla fiera di San Giuseppe. In crescita espositori e visitatori; Boom dei cammini, sulle vie del turismo lento l'Italia corre: nel 2025 oltre 300mila viandanti; Fiera di San Giuseppe 2026: a Cosenza l'inaugurazione tra storia e l'omaggio a Pino Daniele; Mostra dell'Agricoltura a Trento, boom con 13 mila visitatori per Bio - logicA. Trento si prepara alla Fiera di San Giuseppe 2026Domenica 15 marzo, la città si prepara ad accogliere la fiera più grande della regione e la seconda edizione del Festival dell’Outdoor ... ladigetto.it Fiera di San Giuseppe alla Spezia 2026: percorso dei 600 banchi, orari e novitàLa Spezia, 17/03/2026. Torna una delle manifestazioni fieristiche più attese in Liguria. Da mercoledì 18 a venerdì 20 marzo 2026 appuntamento con la Fiera di San Giuseppe alla Spezia - festa patronale ... mentelocale.it Ingresso della Vara di San Giuseppe Si conclude con grande emozione la solenne processione in onore del Santo Patrono di Bagheria. Tra applausi, preghiere e devozione, la Vara con San Giuseppe fa il suo ingresso, regalando uno dei momenti più intensi - facebook.com facebook