Inaugurata l' edizione numero 71 della Fiera del Mediterraneo | resterà aperta fino al 7 giugno

E’ stata inaugurata la 71esima Fiera Campionaria del Mediterraneo e resterà aperta fino a domenica 7 giugno, tutti i giorni dalle 16 alle 24. Il taglio del nastro è stato a cura dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e del presidente di Mediexpo Massimiliano Mazzara. “Tante. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Inaugurata MediEdil 2026 alla Fiera del Mediterraneo

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