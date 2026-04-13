Guerra M5s si rivede Di Maio | Pessima caduta di stile Il siluro a Conte

Oggi si sono diffuse anticipazioni del libro autobiografico e politico di Giuseppe Conte, intitolato

Le anticipazioni di 'Una nuova primavera', la prima autobiografia e manifesto politico di Giuseppe Conte, uscite oggi sui giornali, fanno uscire dal 'letargo' - politico, naturalmente - Luigi Di Maio, ex capo politico del Movimento 5 stelle. Nel suo libro, che uscirà ufficialmente solo domani, l'ex premier e attuale presidente dei pentastellati racconta il retroscena che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica a fine gennaio del 2022, ma anche i certo non brillanti rapporti tra lui, Mario Draghi, Beppe Grillo e ovviamente l'ex ministro degli Esteri. Due racconti che, però, non lasciano indifferente Di Maio, che attraverso delle stories su Instagram non le manda a dire a Conte.🔗 Leggi su Iltempo.it

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