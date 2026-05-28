Durante un incontro a Napoli, Fico e Di Maio sono stati visti condividere un momento di cordialità, scambiandosi un caffè, vino e tarallucci. I due, spesso percepiti come avversari pubblici, hanno mostrato un atteggiamento amichevole, senza tensioni visibili. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato la loro complicità dopo periodi di divergenze pubbliche.

Ah, la nostalgia, quella canaglia che cantavano Al Bano e Romina Power, una celebre coppia che nell’immaginario collettivo sfida il tempo decisamente più che quella di cui ci accingiamo a parlare, ma che comunque solletica la cronaca. Nostalgia si diceva: quel irresistibile brivido che ti assale quando meno te lo aspetti. Magari alla buvette del Circolo dell’Unione a Napoli, dove due vecchie glorie – non della canzone italiana. E nemmeno della storia patria, oseremmo dire. Ma di un pezzo di quella parlamentare, sicuramente – tornano ad abbracciarsi fraternamente. Sì, perché è proprio lì, in quel prestigioso angolo di salotto partenopeo, che è andata in scena l’ultima puntata di Carramba che sorpresa in salsa ex grillina, con il ritrovato abbraccio tra i due ami-nemici a 5 stelle: Roberto Fico e Luigi Di Maio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fico e Di Maio, ma non c’eravamo tanto odiati? Macché: al rincontro a Napoli finisce tutto a tarallucci, vino… e un buon caffè

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