In Italia, il 77% delle abitazioni è coperto dalla fibra ottica, ma solo il 30% delle famiglie la utilizza. Sicilia, Molise e Puglia sono le regioni con la più alta copertura FTTH, con Palermo in testa tra le città. I costi della fibra si mantengono stabili, ma la diffusione tra le utenti non accelera. La connessione veloce arriva a molte aree, anche se il suo utilizzo domestico rimane limitato.

Sicilia, Molise e Puglia guidano la classifica della copertura FTTH. Palermo prima tra le città, mentre i costi restano stabili ma frenano la diffusione La fibra ottica corre veloce in Italia, ma resta ancora indietro nelle case degli italiani. Nel 2026 la rete FTTH raggiunge il 77,19% dei nuclei familiari, ma solo il 30% la utilizza effettivamente. Un divario che evidenzia come, accanto allo sviluppo infrastrutturale, resti ancora aperta la sfida della diffusione reale della tecnologia. Lo evidenzia l’infografica “ Quanto siamo connessi? Copertura e qualità della fibra in Italia ”, realizzata da VIVI Energia, che analizza il livello di copertura e utilizzo della rete ultraveloce nel Paese, mettendo in luce differenze territoriali e dinamiche di adozione. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Fibra ottica in Italia: copertura al 77%, ma solo 3 famiglie su 10 la utilizzano

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La fibra FTTH è disponibile, è conveniente, ma gli italiani non la usano | Scopri il perché

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