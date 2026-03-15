L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha risposto a una segnalazione riguardante la connessione internet in Brianza. In particolare, è stato confermato che l'80% delle case della zona è coperta dalla fibra ottica. Tuttavia, alcune zone continuano a segnalare problemi di connessione lenta e di copertura insufficiente. La questione riguarda diversi utenti che hanno espresso disagi nel loro utilizzo quotidiano di internet.

Monza, 15 Marzo 2026 - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni risponde alla segnalazione di Codacons sulle lamentele per i numerosi disservizi causati in Brianza da connessione lentissima, interruzioni e mancanza di copertura per molti utenti, che nei giorni scorsi hanno segnalato i problemi anche sui social. E chiarisce quali sono le azioni che i consumatori della rete possono avviare a loro difesa. Internet a singhiozzo in Brianza. Il Codacons chiede verifiche Provincia “sovra-performante”. Secondo i dati del Rapporto Aggiornamento Broadband Map riferiti alla rilevazione dell'8 gennaio scorso, la provincia di Monza è "sovra-performante" per la connessione internet, con la rete in fibra ottica fino a casa che raggiunge l'80% delle famiglie, un valore superiore alla media nazionale che si ferma al 77%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Internet, connessione lentissima e mancanza di copertura in Brianza? “La rete in fibra ottica nell'80% delle case”

Articoli correlati

Internet in tilt in Brianza: connessione lentissima e mancanza di rete. Cosa sta succedendo? Proteste in LombardiaMonza, 9 marzo 2026 - Connessione lentissima, interruzioni e mancanza di copertura per molti utenti della Rete.

Leggi anche: Problemi di connessione e rete lentissima in Brianza

Una raccolta di contenuti su Internet connessione lentissima e...

Temi più discussi: Internet in tilt in Brianza: connessione lentissima e mancanza di rete. Cosa sta succedendo? Proteste in Lombardia; Internet a singhiozzo in Brianza. Il Codacons chiede verifiche; Problemi di rete e connessione per smartphone in centro e sulle colline; Internet in tilt in Brianza | connessione lentissima e mancanza di rete Cosa sta succedendo? Proteste in Lombardia.

Internet in tilt in Brianza: connessione lentissima e mancanza di rete. Cosa sta succedendo? Proteste in LombardiaIl Codacons ha raccolto le numerose segnalazioni di disservizi e informerà l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ... msn.com

Rete lentissima in Brianza: cosa sta succedendo davveroConnessioni internet lentissime e disservizi segnalati in diversi Comuni della Brianza. Il Codacons chiede verifiche all’Autorità per le Garan ... monza-news.it

Sul sito internet dell’Istituto di vendite giudiziarie si è svolta ieri la contrattazione, tra scrivanie, ramaglie per biomasse e auto facebook

Come già accaduto per Internet o per il Gps, anche l’Ia è diventata una tecnologia strategica cruciale per il settore militare. Ma per molti questa applicazione rappresenta un limite difficile da accettare x.com