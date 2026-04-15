Servizi fondamentali ma solo 4 famiglie su 10 li usano

Secondo un'indagine recente, i servizi considerati fondamentali sono usati quotidianamente dalla maggior parte delle famiglie, ma circa il 40% di esse non ha mai usufruito dei servizi di assistenza all'infanzia. I dati evidenziano una differenza significativa tra le famiglie che li impiegano regolarmente e quelle che, invece, non li hanno mai utilizzati. Questa situazione riguarda principalmente le famiglie con figli piccoli, anche se i servizi sono riconosciuti come essenziali da molte persone.

Sono "fondamentali" per quasi tutti, ma quattro famiglie su 10 non hanno mai utilizzato i nidi. Anche nelle aree dove i servizi ci sono, come Lombardia e Piemonte orientale, accedervi "è un’impresa", per i costi e non solo: "Liste d’attesa, orari incompatibili con il lavoro, tempi di spostamento elevati e una generale complessità organizzativa che scoraggia anche le famiglie con redditi medi". Emerge da un’indagine condotta su 1.700 persone in età fertile (18-49 anni) residenti nel Nord Italia e realizzata dall’Evaluation Lab di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore per Fondazione Cariplo, all’interno del progetto “Anita - L’infanzia prima”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Servizi fondamentali, ma solo 4 famiglie su 10 li usano" 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts IA nelle università: 9 studenti su 10 usano l’IA, maIl 21 marzo 2026 segna un punto di svolta irreversibile nell’istruzione superiore britannica: nove studenti su dieci utilizzano già l’intelligenza... Smart working in Comune a Bologna: “Una giornata in più contro il caro carburante”. Ma i dipendenti usano solo 51 giorni su 80Bologna, 4 aprile 2026 - E’ di pochi giorni fa la notizia che il Comune di Bologna è al primo posto in Italia tra gli enti pubblici per l'utilizzo...