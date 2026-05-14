Bei-FiberCop 1 miliardo per la fibra | il 40% degli investimenti al Mezzogiorno

La Banca europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino a un miliardo di euro destinato a FiberCop, azienda responsabile dell’infrastruttura digitale più estesa e avanzata in Italia. Di questa somma, circa il 40% sarà destinato agli interventi nel Mezzogiorno, con l’obiettivo di ampliare e aggiornare la rete di banda ultra-larga nel Paese. L’intervento si inserisce in un progetto volto a migliorare la copertura e la qualità delle connessioni digitali su tutto il territorio nazionale.

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La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino a 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l’azienda che gestisce l’infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultra-larga. L’avvio della prima tranche, pari a 500 milioni di euro, è avvenuto attraverso la firma a Roma tra Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei, e Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato di FiberCop. Il finanziamento beneficia della garanzia di InvestEU, il programma di investimenti dell’Unione europea tramite il quale il gruppo Bei ha già investito in Italia oltre 6 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fibercop porta la fibra ottica ultraveloce a BorgonovoIl Comune di Borgonovo ha avviato con FiberCop la campagna “Fatti della stessa fibra” per portare la fibra ottica di ultima generazione Ftth nelle... Leggi anche: INGV e FiberCop collaborano per il monitoraggio sismico e vulcanico utilizzando la rete in fibra ottica Si parla di: Dalla Bei 1 miliardo a FiberCop per accelerare sviluppo banda ultra-larga in Italia. Dalla Bei 1 miliardo a FiberCop per accelerare sviluppo banda ultra-larga in ItaliaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it FiberCop pronta a espandere la rete italiana: 5,8 milioni di immobili verso i 10 GbpsLa Banca europea per gli investimenti ha approvato finanziamenti fino a 1 miliardo di euro per FiberCop con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo della rete FTTH in Italia. Il piano punta a raggiunger ... hwupgrade.it