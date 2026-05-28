A 14 anni, un giovane giocatore abruzzese ha guidato la sua squadra alla vittoria nelle Final Four di Brescia. Durante la finale contro una squadra di Lecce, ha segnato numerosi punti e si è distinto come protagonista della partita. Con questa prestazione, ha contribuito al secondo titolo consecutivo per la sua formazione. La partita si è conclusa con la vittoria del team abruzzese, che ha mantenuto il titolo vinto l’anno precedente.

Quattordici anni, una finale disputata da protagonista assoluto e la sensazione di trovarsi davanti ad uno dei prospetti più interessanti della Raffa italiana. Lorenzo Ciprietti, originario di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) e atleta della Castel Fidardo, si prende il palcoscenico delle Final Four con una prestazione impeccabile, trascinando la sua squadra verso un successo storico. Giovane, determinato e con una maturità sportiva sorprendente, chiude un mese di maggio praticamente perfetto conquistando il riconoscimento di FIB Top Player. Reduce da un week end da incorniciare, Lorenzo racconta così le emozioni vissute: “È andata molto bene e sono felice del risultato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - FIB Top Player, Ciprietti incanta le Final Four: a 14 anni guida Castel Fidardo al trionfo

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