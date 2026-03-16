Nel campionato di bocce, Gaglianico ottiene un pareggio di 12-12 contro la capolista BRB, confermando la sua posizione come secondo FIB Top Team della stagione e qualificandosi per le Final Four. La sfida si è svolta senza vittorie nette da entrambe le parti, mantenendo inalterata la classifica e dimostrando la competitività della squadra di Gaglianico.

Il Gaglianico chiude il weekend con un risultato di grande valore: un pareggio per 12-12 conquistato contro la capolista BRB Ivrea. Un punto che, al di là del semplice risultato sulla carta, racconta molto di più e conferma il buon momento della formazione piemontese, premiata per questo con il riconoscimento di FIB Top Team della settimana, il secondo ottenuto nel corso della stagione. Un risultato che pesa anche in ottica classifica e che avvicina sensibilmente la squadra all’obiettivo stagionale. Il Gaglianico si avvicina infatti a grandi passi verso l’accesso alle Final Four: la qualificazione non è ancora aritmetica, perché restano punti in palio nelle prossime giornate, ma potrebbe arrivare già al prossimo turno con una vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bocce: Gaglianico ferma la BRB, vede le Final Four ed è ancora FIB Top Team

Articoli correlati

Volo donne, festa per Auxilium Saluzzo: Final Four e riconoscimento FIB Top TeamCala il sipario sulla regular season della Serie A del volo femminile e il verdetto dell’ultima giornata premia l’Auxilium Saluzzo, che conquista la...

Nus ottiene la prima vittoria in campionato e conquista il premio FIB Top TeamIl Nus ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato nell’ultima giornata di Serie A, un risultato fondamentale nella lotta per non retrocedere.

Una raccolta di contenuti su Final Four

Bocce: Gaglianico ferma la BRB, vede le Final Four ed è ancora FIB Top TeamPareggio di grande valore (12-12) contro la capolista: secondo FIB Top Team della stagione e Final Four sempre più vicino: la qualificazione non è ancora aritmetica, ma potrebbe arrivare già nella pro ... gazzetta.it

Volo donne, festa per Auxilium Saluzzo: Final Four e riconoscimento FIB Top TeamI piemontesi conquistano l’accesso alle finali e ricevono il premio della FIB. Decisiva la vittoria contro la Bassa Valle Helvetia, con lo sguardo ora rivolto alla semifinale contro il Noventa a Feltr ... gazzetta.it