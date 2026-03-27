Un giovane fisioterapista piemontese, di 28 anni, è stato riconosciuto come FIB Top Player di marzo. Ha avuto un ruolo decisivo durante una partita contro un avversario specifico, contribuendo alla vittoria della propria squadra, La Perosina. Attualmente, ha dichiarato di vivere i suoi anni migliori e di puntare ai Mondiali di ottobre del Volo.

Aprile, con l’aria di primavera che si porta dietro, è ormai alle porte e, per chiudere il mese corrente, non può mancare l’appuntamento con FIB Top Player, la rubrica che premia il giocatore più meritevole delle ultime quattro settimane. Guardando al ranking e al posizionamento individuale, non tarda a emergere il profilo di Matteo Mana, ventottenne di Centallo (Cuneo), capace di macinare punti e ottenere vittorie importanti. “A livello boccistico – racconta Mana - sto vivendo i miei anni migliori per rendimento. Ormai il campionato italiano è composto da molte prove individuali e diventa sempre più difficile riuscire a vincere e portare a casa risultati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mana è FIB Top Player: "Sto vivendo i miei anni migliori. Punto ai Mondiali di ottobre del Volo"

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