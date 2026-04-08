Fiamme avvolgono il Suv di un imprenditore | ripreso dalle telecamere un uomo

Nella prima parte della mattina, due incendi sono stati segnalati in zone diverse della provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere un’auto a Nardò e una seconda a Caprarica di Lecce, avviando due interventi distinti a pochi minuti di distanza. Durante le operazioni, è stato ripreso da telecamere un uomo mentre si trovava vicino a un Suv di un imprenditore, coinvolto in un episodio di incendio.

NARDÒ – In due diversi interventi, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, i vigili del fuoco hanno domato gli incendi che hanno interessato prima dell’alba una Fiat 500, a Nardò e una Bmw X4, a Caprarica di Lecce.Nel primo caso le fiamme si sono sviluppate, poco dopo le 4 del mattino, in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Uomo trovato morto a Milano nel parco Indro Montanelli, il suicidio ripreso dalle telecamere di sorveglianzaUn uomo di cui non si conosce ancora l’identità è stato trovato morto nei giardini pubblici Indro Montanelli di Porta Venezia, a Milano, dietro alla... Fa esplodere un ordigno davanti ad un negozio e fugge: uomo ripreso dalle telecamereUn ordigno è stato fatto esplodere - nella notte del 6 febbraio - davanti ad un'attività commerciale situata lungo la Strada Statale 88 a Fisciano.