Incendio in un deposito di attrezzi le fiamme arrivano fino in casa e avvolgono auto e moto | VIDEO

Questa mattina poco prima delle 10:00 si è sviluppato un incendio in un deposito di attrezzi in via Crocefisso a Sassoferrato. Le fiamme hanno raggiunto anche le abitazioni vicine, coinvolgendo auto e moto che si trovavano nelle vicinanze. Un video mostra l’estensione del rogo e i danni causati dal fumo e dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

SASSOFERRATO - Incendio questa mattina poco prima delle ore 10:00, in via Crocefisso. A fuoco una casetta in legno adibita a deposito di attrezzi da giardinaggio. Le fiamme hanno interessato anche la facciata dell’abitazione e una tettoia adibita a parcheggio, sotto la quale si trovavano.🔗 Leggi su Anconatoday.it CCTV Captures Dangerous Gas Station Fire Started by Cigarette #shorts Notizie correlate Incendio in un deposito a Salerno: fiamme avvolgono materiali sanitari vicino al teatro GhirelliUn incendio divampato nella serata di domenica 1 febbraio 2026 ha interessato un deposito situato accanto al teatro Ghirelli, nel Parco dell’Irno a... Leggi anche: Incendio spaventoso in Italia, le fiamme avvolgono tutto in pochi istanti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio in un deposito di Picanello, al lavoro i vigili del fuoco; Monza, incendio nella notte: esplosioni e fumo, distrutto un deposito di veicoli a noleggio con autobus e furgoni; Incendio in un deposito edile vicino a Malpensa e alla sede di Leonardo: domato dai vigili del fuoco; Incendio nel deposito di un’abitazione a Sustinente: sul posto i vigili del fuoco. Incendio in un deposito di Ape-calessino a Ostuni: si indaga sull’origine del rogoIncendio nella notte in un deposito di Ape-calessino a Ostuni. Danni a mezzi e capannone, la polizia indaga anche sul dolo. pugliapress.org Incendio in un deposito attrezzi a Sassoferrato, intervento dei vigili del fuocoI vigili del fuoco sono intervenuti stamattina in via Crocefisso, a Sassoferrato (Ancona), per l'incendio di una rimessa in legno usata come deposito di attrezzi da giardinaggio. (ANSA) ... ansa.it Incendio al Trullo, in fiamme un camper e un'auto ift.tt/C7A8nce x.com Radiostuni. . News di Sabato 18 Aprile 2026 - Incendio in un capannone adibito a deposito nella zona industriale di Ostuni: coinvolti circa dieci mezzi, completamente avvolti dalle fiamme cinque ape-calessino - I due Istituti comprensivi di Ostuni protagonisti al - facebook.com facebook