Castroreale si tinge di noir | il Mystery Festival riporta il giallo tra i vicoli del borgo
Castroreale si appresta ad accogliere il Mystery Festival, evento che porta il genere giallo tra i vicoli del borgo. Le stradine medievali, le piazze e gli scorci storici del centro si preparano a ospitare le attività legate alla manifestazione, che si svolgerà nel corso dei prossimi giorni. La manifestazione coinvolge vari spazi pubblici e prevede incontri, spettacoli e momenti dedicati alla narrativa gialla e al mondo del mistero. La cittadina si trasforma così in un palcoscenico ideale per appassionati e visitatori.
Nel silenzio delle stradine medievali, tra piazze che sembrano custodire storie antiche e scorci sospesi nel tempo, Castroreale si prepara ancora una volta a diventare la casa del mistero. Il 22 e 23 maggio torna il Castroreale Mystery Festival, appuntamento ormai consolidato per gli appassionati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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