Torna ’Giallo Festival’ | tre giorni nelle spire del mistero

Torna Giallo Festival, l’evento dedicato alle storie di mistero e indagini criminali, che si svolgerà in diverse location per tre giorni. Durante questa edizione, saranno presentati incontri con autori, proiezioni di film e laboratori, tutti focalizzati sul mondo del crime e del giallo. La manifestazione coinvolge vari professionisti del settore e appassionati di narrativa e cinema.

Torna Giallo Festival, il festival dedicato al crime, nelle molteplici espressioni dell’immaginazione e dell’attualità, organizzato dalla casa editrice Edizioni del LoggioneDamster Edizioni, che da domani a domenica si tiene, con un calendario fittissimo (oltre cinquanta appuntamenti), alla Casa di Quartiere Montanari in via di Saliceto divisi tra la sala delle Colonne e la sala del Teatro. Tra le tante occasioni di farsi trascinare nelle spire del mistero, domani alle 19 ’Questo è il diario di Giulia’, presentazione del libro-enigma true crime di Carlo Lucarelli, Fabrizio Luisi e Pier Mario Tamburini. Sabato alle 10,30 ’Christie per sempre. Regina della pagina, del palcoscenico e dello schermo’: Gianmario Anselmi, già professore ordinario di Letteratura all’Alma Mater illustra il corpus di Agatha Christie mentre alle 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Giallo Festival’: tre giorni nelle spire del mistero Articoli correlati Dal 13 al 15 marzo torna il Festival del Formaggio di Campo Tures, tre giorni dedicati alla cultura caseariaVALLE AURINA (BZ) – Dal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ª edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che... Il festival del mistero “Alibi“ torna a PerugiaUn viaggio nell’universo del giallo, del mistero, della narrativa d’inchiesta con un cartellone ricchissimo e immersivo che unisce letteratura,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giallo Festival Temi più discussi: Torna ’Giallo Festival’: tre giorni nelle spire del mistero; Giallo Festival continua a crescere: per la settima edizione della manifestazione bolognese le giornate di incontri diventano tre; Perugia capitale del noir: torna il festival ‘Alibi’, tra giallo, inchiesta e realtà; Treviso Giallo, svelata l'ottava edizione: Sarà dedicata a fake news e menzogne. Torna ’Giallo Festival’: tre giorni nelle spire del misteroTorna Giallo Festival, il festival dedicato al crime, nelle molteplici espressioni dell’immaginazione e dell’attualità, organizzato dalla casa editrice Edizioni del Loggione/Damster Edizioni, che da d ... ilrestodelcarlino.it Giallo Festival continua a crescere: per la settima edizione della manifestazione bolognese le giornate di incontri diventano treTorna dal 13 al 15 marzo al Centro Montanari la manifestazione che dà spazio ai principali autori di narrativa crime. Il programma si arricchisce con diversi momenti dedicati ai giovanissimi e l’appro ... renonews.it Il 21 marzo sarò ospite ad Alibi Festival, il festival del giallo e del mistero a Perugia. Alle 21 “Casi Irrisolti”, storie senza colpevoli che continuano a farci domande. Insieme a me Chloé Pugnetti (Psicologa Forense, Police Nationale, Parigi), Marco Martinelli (div - facebook.com facebook