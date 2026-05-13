Sansepolcro partecipa anche quest’anno alla decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco, che si svolge in diverse località. La manifestazione è iniziata il 13 maggio 2026 ad Arezzo, coinvolgendo vari comuni lungo i percorsi storici. L’evento si protrarrà per diversi giorni e comprende incontri, escursioni e iniziative legate ai sentieri e alle tradizioni religiose. La partecipazione di Sansepolcro si inserisce nel programma di quest’anno, con eventi programmati nel centro storico.

Arezzo, 13 maggio 2026 – Ha preso ufficialmente il via la decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco, il grande evento diffuso tra Toscana e Umbria dedicato ai temi del cammino, della spiritualità, della cultura e della sostenibilità, che quest’anno assume un significato ancora più profondo in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Anche Sansepolcro sarà protagonista del calendario del Festival con una serie di appuntamenti che uniranno riflessione, arte, natura e approfondimento culturale, inserendosi all’interno di un percorso che attraversa i luoghi simbolo del francescanesimo e valorizza il patrimonio storico e spirituale dei territori coinvolti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sansepolcro sarà, anche quest’anno, tra i protagonisti della decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco

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