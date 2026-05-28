Festival della Magia a San Vincenzo una settimana di stupore e meraviglie | il programma

Dal 30 maggio, a San Vincenzo, si svolge la quarta edizione del Festival della Magia, che si protrarrà per una settimana. Le location coinvolte includono la zona pedonale, la Torre, il teatro Verdi e l'hu Park Albatros Village. La manifestazione propone spettacoli e attività legate all’arte magica, portando il pubblico in un’atmosfera di stupore e meraviglia.

Dalla zona pedonale alla Torre, passando per il teatro Verdi e lo hu Park Albatros Village. A partire da sabato 30 maggio prenderà il via la quarta edizione del Festival della Magia, con San Vincenzo pronta di nuovo a trasformarsi nel Paese delle Meraviglie. Tra giochi di prestigio e illusioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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