Al Cinema San Michele questa settimana è in programma una serie di proiezioni, tra cui il film

HAMNET – NEL NOME DEL FIGLIO Programmazione Venerdì 20 marzo ore 20:30Sabato 21 marzo ore 20:30Domenica 22 marzo ore 20:30Lunedi 23 marzo ore 19:00Martedì 24 marzo ore 18:30Mercoledì 25 marzo ore 18:30 IL BENE COMUNE ProgrammazioneMartedì 24 marzo ore 20:45Mercoledì 25 marzo ore 20:45 SACRO CUORE –. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cinema San Michele, il ricco programma della settimana

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