Si è svolta a Roma la XVII edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, dedicata quest’anno al tema “Sud!”. La manifestazione ha coinvolto autori, giornalisti e artisti, con incontri, presentazioni e workshop. L’evento si è concentrato su narrazioni e riflessioni legate alle regioni meridionali, affrontando aspetti culturali, sociali e geografici. La rassegna si è tenuta in vari spazi della città, attirando pubblico e partecipanti da diverse aree.

Cosa: XVII edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, una rassegna multidisciplinare quest’anno dedicata al tema “Sud!”.. Dove e Quando: A Roma, principalmente presso Palazzetto Mattei e Villa Celimontana (con anteprime a Villa Mellini e Isola Tiberina), dal 7 al 14 giugno 2026.. Perché: Per esplorare le infinite sfaccettature dell’alterità globale, tra incontri letterari, reportage giornalistici e mostre, affrontando temi urgenti come la crisi climatica, il colonialismo e le disparità sociali.. Il viaggio non è mai soltanto uno spostamento fisico attraverso lo spazio, ma rappresenta da sempre un ponte cruciale verso l’alterità, uno strumento insostituibile per decifrare la complessità del nostro presente. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Festival della Letteratura di Viaggio 2026 a Roma

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