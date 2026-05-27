Sud! Festival della Letteratura di viaggio a Villa Celimontana

Notizia in breve

Al Festival della Letteratura di Viaggio, tenutosi a Villa Celimontana, il racconto del mondo è tornato protagonista. Il festival, promosso dalla Società Geografica Italiana dal 2008, ha visto la partecipazione di scrittori e viaggiatori che hanno condiviso le loro esperienze. Durante l’evento sono stati presentati libri e testimonianze provenienti da diverse parti del globo. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, senza particolari incidenti o interruzioni.