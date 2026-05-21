9daleggere Estate festival della lettura e della letteratura nel IX Municipio
È iniziata la quarta edizione del festival “9 da Leggere Estate”, dedicato alla lettura e alla letteratura nel IX Municipio di Roma. L’evento è organizzato in collaborazione con Pagina 348 e Libreria del Sole. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e incontri legati al mondo dei libri, con l’obiettivo di promuovere la cultura tra i cittadini del quartiere. La rassegna si svolge durante la stagione estiva e si svolge in vari spazi del municipio.
Al via la quarta edizione del Festival “9 da Leggere Estate, il festival della lettura e della letteratura del MuniciioIX di Roma, realizzato in collaborazione con Pagina 348 e Libreria del Sole.Di seguito il programma:Giovedì 21 maggio – ore 18Villa Romana – Tor de’ CenciLa figlia del clan – di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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