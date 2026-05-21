9daleggere Estate festival della lettura e della letteratura nel IX Municipio

Da romatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la quarta edizione del festival “9 da Leggere Estate”, dedicato alla lettura e alla letteratura nel IX Municipio di Roma. L’evento è organizzato in collaborazione con Pagina 348 e Libreria del Sole. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e incontri legati al mondo dei libri, con l’obiettivo di promuovere la cultura tra i cittadini del quartiere. La rassegna si svolge durante la stagione estiva e si svolge in vari spazi del municipio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al via la quarta edizione del Festival “9 da Leggere Estate, il festival della lettura e della letteratura del MuniciioIX di Roma, realizzato in collaborazione con Pagina 348 e Libreria del Sole.Di seguito il programma:Giovedì 21 maggio – ore 18Villa Romana – Tor de’ CenciLa figlia del clan – di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Roma, stop all’acqua nel Municipio IX: arrivano le autobottiAcea Ato 2 ha programmato un intervento di manutenzione sulla rete idrica nel Municipio IX di Roma, con conseguenti sospensioni del flusso d’acqua...

"Libro Aperto, Festival della Letteratura per Ragazzi": a Salerno la presentazione della quinta edizioneIl Premio Letterario Libro Aperto, quest’anno vede coinvolti quasi 1000 giurati e giurate tra gli 7 e i 19 anni, suddivisi in cinque categorie.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web