Sagra dell' Agnello pasquale decise le date | a giugno Favara celebra il suo simbolo per 4 giorni
La sagra dell'Agnello pasquale si terrà a giugno a Favara, dove la manifestazione durerà quattro giorni. La città ha annunciato le date ufficiali e le iniziative legate all’evento. La manifestazione si concentra sulla celebrazione del prodotto simbolo della tradizione dolciaria locale, con attività e appuntamenti programmati nel periodo indicato. La sagra rappresenta un momento di attenzione per le tradizioni culinarie della zona.
Favara si prepara a celebrare uno dei prodotti simbolo della sua tradizione dolciaria con quattro giorni di iniziative. Dall’11 al 14 giugno tornerà infatti la Sagra dell’agnello pasquale, giunta alla 28esima edizione, inserita quest’anno nel progetto “L’Oro di Favara: l’agnello pasquale tra arte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
L’agnello pasquale torna protagonista a maggio: Favara punta sulla destagionalizzazione del suo dolce simboloA maggio, l’agnello pasquale torna al centro dell’attenzione a Favara, dove si lavora per rendere il dolce simbolo della città più presente durante...
Sagra dell’asparago, eventi per 10 giorni e grandi esperienze per il palato: quando si celebra il vero “Re” di SantenaLa 93ª edizione della Sagra dell’Asparago si terrà a Santena dal 15 al 24 maggio 2026, con dieci giorni di eventi dedicati alla tradizione agricola e...
Argomenti più discussi: Cosa fare in Sicilia nel weekend?; Favara celebra il suo agnello pasquale con quattro giorni di eventi; L’agnello pasquale torna protagonista a maggio | Favara punta sulla destagionalizzazione del suo dolce simbolo.
XXVIII Sagra dell'Agnello Pasquale 22-23-24 maggio Favara (AG) #favara #sagradellagnellopasquale #sagra facebook
XXVIII Sagra dell'Agnello Pasquale di Favara (AG)Dal 22 al 24 maggio 2026, torna la SAGRA DELL'AGNELLO PASQUALE: tre giorni per celebrare il dolce simbolo di FAVARA (AG), anche dopo Pasqua! L’Agnello Pasquale favarese infatti, è un prodotto locale c ... guidasicilia.it