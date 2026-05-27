Sagra dell' Agnello pasquale decise le date | a giugno Favara celebra il suo simbolo per 4 giorni

Notizia in breve

La sagra dell'Agnello pasquale si terrà a giugno a Favara, dove la manifestazione durerà quattro giorni. La città ha annunciato le date ufficiali e le iniziative legate all’evento. La manifestazione si concentra sulla celebrazione del prodotto simbolo della tradizione dolciaria locale, con attività e appuntamenti programmati nel periodo indicato. La sagra rappresenta un momento di attenzione per le tradizioni culinarie della zona.