Dolce in Strada arriva a Quarto | 3 giorni all’insegna del gusto

Dal 17 al 19 aprile, Piazza Giovanni Paolo II a Quarto ospiterà l’evento Dolce in Strada, una manifestazione dedicata ai dolci e alle specialità gastronomiche. Per tre giorni, sarà possibile visitare stand, assaggiare diverse specialità e partecipare alle iniziative organizzate. L’evento si inserisce nel calendario delle attività locali e si rivolge a chi desidera trascorrere un fine settimana all’insegna del gusto.

Il tour di Dolce in Strada arriva a Quarto. Dal 17 al 19 aprile, in Piazza Giovanni Paolo II, si potranno vivere 3 giorni all’insegna del gusto con lo speciale evento dedicato agli amanti dei dolci con stand, specialità e tante sorprese. I visitatori troveranno specialità come cioccolato fuso.🔗 Leggi su Napolitoday.it Olio Officina Festival 2026, tre giorni all'insegna del gustoDal 22 al 24 gennaio il Centro Congressi Mantovani Furioli ospita la quindicesima edizione dell'Olio Officina Festival, l'unico think tank italiano... Roccafluvione celebra il tartufo. Tre giorni all’insegna del gustoIl territorio vive attraverso le proprie peculiarità e tra esse un volano importante è indubbiamente rappresentato dal tartufo nero pregiato. She Grew Up With No Freedom—Until a Popular Senior Saw Her First and Refused to Let Her Go