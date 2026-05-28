Feste Patronali a Napoli ecco tutti gli eventi dedicati ai Santi Patroni nelle Municipalità
A Napoli sono stati annunciati gli eventi per le feste patronali nelle diverse municipalità, che si svolgeranno dall’1 giugno in poi. Le celebrazioni includono processioni, concerti e manifestazioni religiose dedicate ai santi patroni locali. Le iniziative si svolgeranno in varie zone della città, coinvolgendo le comunità e le parrocchie. I dettagli sugli appuntamenti sono stati presentati ufficialmente, con date e programmi specifici per ogni area.
A Napoli è tempo di Feste Patronali, che tornano con una quarta edizione dal titolo “Beato chi le vive”. Tre anni fa l’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, nell’ottica della tutela e della valorizzazione del patrimonio immateriale della città, ha ideato, sostenuto e promosso un calendario di eventi per celebrare le Feste Patronali, che, visto il grande successo di pubblico e il grande coinvolgimento del territorio, sono diventate centrali nella programmazione dell’Ente. Dall’1 giugno al 17 ottobre, le Municipalità del territorio saranno coinvolte in un calendario di eventi nelle chiese, nelle piazze e in strada. 🔗 Leggi su 2anews.it
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