La Giornata Mondiale della Gioventù del 2027 si terrà a Seul, in Corea del Sud. Tra i santi scelti come patroni dell'evento figurano San Giovanni Paolo II e San Carlo Acutis. La scelta dei santi è stata annunciata in vista della manifestazione internazionale, che attirerà giovani da tutto il mondo. La preparazione per questa occasione si intensifica mentre si avvicina la data dell'evento.

Da San Giovanni Paolo II a San Carlo Acutis. Si avvicina la Giornata Mondiale della Gioventù di Seul nel 2027, in Corea del Sud. Annunciati i cinque santi patroni della GMG. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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La Chiesa verso Seul 2027, ecco i santi patroni della Gmg

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