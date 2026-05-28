Festa di fine anno scolastico poi il tuffo ma non riemerge | ragazzo gravissimo
Durante una festa di fine anno scolastico in un campo sportivo, un ragazzo è stato coinvolto in un tuffo in acqua e non è più riemerso. La giornata era iniziata con giochi e festeggiamenti con i compagni di classe. Dopo il tuffo, i soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma il giovane è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale. La vicenda ha suscitato grande commozione tra i presenti.
Era cominciata come una giornata di festa. La mattina al campo sportivo di Entratico con i compagni di classe, per la festa di fine anno organizzata dalla scuola. Nel pomeriggio, un gruppo di ragazzi aveva deciso di continuare a divertirsi all'aperto, spostandosi al Parco del Gigante di Luzzana. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Ciao Ciao Scuola | Canzone di Fine Anno per Bambini
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