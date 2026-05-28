Festa di fine anno scolastico poi il tuffo ma non riemerge | ragazzo gravissimo

Notizia in breve

Durante una festa di fine anno scolastico in un campo sportivo, un ragazzo è stato coinvolto in un tuffo in acqua e non è più riemerso. La giornata era iniziata con giochi e festeggiamenti con i compagni di classe. Dopo il tuffo, i soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma il giovane è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale. La vicenda ha suscitato grande commozione tra i presenti.