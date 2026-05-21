Con l’arrivo della fine dell’anno scolastico, si è tenuta un’intervista alla dirigente dell’istituto comprensivo “Coldigioco Mestica” di Cingoli. La dirigente ha descritto il bilancio di fine anno come intenso e molto soddisfacente. Non sono state fornite cifre precise o dettagli sui risultati scolastici, ma si è parlato di un lavoro complessivamente positivo svolto durante i mesi passati. La dirigente ha anche commentato alcuni aspetti legati alla gestione dell’istituto nel corso dell’anno.

In vista della conclusione dell’anno scolastico abbiamo intervistato la professoressa Annamaria Marcantonelli, dirigente dell’ Istituto comprensivo “Coldigioco Mestica” di Cingoli. Come mai ha scelto questo lavoro? "Prima di tutto perché mi piace stare a contatto con il mondo dei bambini e dei ragazzi. Mi piace accompagnarli nella crescita, non solo dal punto di vista scolastico, ma soprattutto umano. Credo molto nel valore della scuola e della cultura, che aiutano le persone a diventare più consapevoli, più libere e più forti". Lei è arrivata quest’anno nel nostro Istituto: quale idea si è fatta della scuola? "Ho trovato una scuola molto bella, accogliente e ricca di energie positive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio di fine anno scolastico: "Intenso e molto soddisfacente"

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