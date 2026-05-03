Non riemerge dopo il tuffo | morto al Civile il ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo essere stato trovato senza vita nel Lago di Garda. Il giovane, residente nella provincia di Bergamo, aveva fatto un tuffo in acqua e non è più riemerso. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma dopo circa 20 ore di tentativi di rianimazione, le speranze dei familiari si sono spente. La procura ha avviato le indagini per accertare le dinamiche dell’incidente.

È morto Badr Ouajil, il ragazzo di 16 anni annegato nelle acque del Lago di Garda. Il sottile filo di speranza a cui erano aggrappati i genitori del giovane, di casa nella Bergamasca, si è spezzato per sempre nel pomeriggio di domenica 3 maggio: i medici del reparto di rianimazione dopo 20 ore di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Si tuffa dal pedalò e non riemerge: ragazzo di 16 anni in condizioni gravissimeTragedia nelle acque del Lago di Garda: nel pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio, a Desenzano un ragazzo di 16 anni, di origini tunisine ma residente... Ragazzo di 16 anni morto dopo incidente in scooter: dalla famiglia sì a donazione degli organiLa famiglia di Pasquale Pinto, il 16enne morto a seguito di un grave incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Barletta, ha espresso il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Si tuffa dal pedalò e non riemerge: ragazzo di 16 anni gravissimo al Civile - BresciaToday; Si tuffa nel lago di Como, ma non riemerge: morto un 15enne; Dramma sul lago di Garda: un giovane si tuffa dal pedalò e non riemerge. Recuperato e rianimato sul posto, è stato elitrasportato in ospedale; Desenzano, si tuffa dal pedalò nel lago e non riemerge. Sedicenne si tuffa nel lago di Garda e non riemerge: morto dopo 20 ore di tentativi di salvarloIl ragazzo, a Desenzano con alcuni amici, si era lanciato da un pedalò ieri pomeriggio e non era riuscito a tornare a galla ... milano.repubblica.it Si tuffa da pedalò e non riemerge, 16enne morto in ospedaleNon ce l'ha fatta Badr Ouajil, il ragazzo di 16 anni di origine tunisina che nel pomeriggio di ieri era scomparso dopo un tuffo in acqua sulla sponda bresciana del Lago di Garda. (ANSA) ... ansa.it Protezione civile, ma anche alpini e associazioni per accogliere i fedeli. L’annuncio del ministro Ciriani: «La Pan sorvolerà Gemona il 6 maggio» facebook