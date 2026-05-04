Inter Campione d’Italia la festa Scudetto in campo e a piazza Duomo | le foto della serata

Nella serata di ieri, i tifosi dell’Inter hanno festeggiato la vittoria del 21° scudetto con una celebrazione che si è protratta fino a tarda notte. La festa si è svolta sia in campo sia in piazza Duomo, dove numerosi sostenitori si sono radunati per condividere il momento di gioia. Le foto scattate durante la manifestazione mostrano l’entusiasmo dei presenti e l’atmosfera di festa che ha coinvolto la città.

E’ stata una nottata di festa per i tifosi dell’ Inter a Milano, che hanno celebrato fino a ora tarda la vittoria del 21° Scudetto. Come si vede in diversi video sui social, anche parte della squadra si è recata nella centralissima Piazza Duomo per proseguire la festa con i tifosi. Tra i più scatenati Marcus Thuram, Federico Dimarco e Pio Esposito, che insieme ai veterani Lautaro Martinez e Nicolò Barella si sono affacciati da una terrazza all’ombra della Madonnina armati di megafono per cantare insieme ai fan ancora presenti. Ai festeggiamenti in Piazza Duomo ha preso parte anche il vice presidente Javier Zanetti. Ecco alcune delle foto più belle della serata.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inter Campione d’Italia, la festa Scudetto in campo e a piazza Duomo: le foto della serata INTER-Como 3-2 Rimonta PAZZA + Scudetto 21 | San Siro & Duomo Cinematic Notizie correlate Leggi anche: Festa scudetto Inter a Milano, i tifosi in piazza Duomo: “Siamo campioni d’Italia, milanisti state a casa” Inter, la festa scudetto in piazza Duomo: distesa nerazzurra, cori e fumogeni | VideoEsplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21esimo scudetto da parte dell’Inter. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inter Campione d'Italia: è lo Scudetto numero 21; L'Inter è campione d'Italia; Scudetto, Inter campione d’Italia prima di giocare col Parma? Ecco tutte le combinazioni; Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto. Inter CAMPIONE D’ITALIA: le parole di Chivu, Marotta, Dimarco e Thuram dopo il 21° scudettoL’Inter è Campione d’Italia per la 21^ volta. Dopo il successo per 2-0 contro il Parma, i nerazzurri conquistato ... fantamaster.it Ora la rivoluzione sul mercato e nel modulo: via almeno in 6, cosa servirà a ChivuQuella che ha vinto lo scudetto 2025/26 è stata sicuramente l’Inter di Chivu. Ma è stata un po’ anche quella di Inzaghi. Lo dicono i numeri, lo ribadiscono ... ilfattoquotidiano.it INTER CAMPIONE D'ITALIA 2026 | FESTEGGIAMENTI A CIVITAVECCHIA Viale Garibaldi ieri sera si è colorato di nerazzurro per celebrare il 21esimo scudetto dell'Inter. Da parte dei tifosi della squadra di Cristian Chivu non sono mancati sfottò nei confronti di - facebook.com facebook #Chivu, Lautaro, Thuram, Barella: le voci dell'Inter campione d'Italia x.com