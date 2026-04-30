Il 1° maggio aperti musei e parchi archeologici statali

Il Primo Maggio 2025, in occasione della Festa del Lavoro, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali saranno aperti al pubblico. Le strutture funzioneranno secondo le consuete modalità e con i prezzi abituali. Questa apertura si svolge come ogni anno per permettere ai visitatori di accedere alle istituzioni culturali senza modifiche alle tariffe o alle modalità di accesso.

Il Primo Maggio 2025, in occasione della Festa del Lavoro, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali saranno aperti, con i consueti costi e modalità.Anche a Napoli, quindi, i siti della cultura statali saranno regolarmente aperti per accogliere cittadini e turisti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Otto marzo, musei e parchi archeologici statali gratis per le donne: i siti aperti a Palermo e provinciaDomenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratuito alle donne nei... Domenica al Museo: il 3 maggio ingresso gratis nei musei e parchi archeologici stataliSi rinnova l'appuntamento con l'arte e la cultura gratuite: il 3 maggio, torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Supermercati, negozi, centri commerciali: chi resta aperto il 1°maggio; Ci sono supermercati aperti il 1 maggio 2026? La lista utile; Primo maggio tra sciopero e serrande abbassate. La mappa dei supermercati aperti in Toscana; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città. Supermercati aperti il 1 maggio 2026: la lista dei centri commerciali attivi per la Festa dei LavoratoriDalla Coop passando per Carrefour e Lidl: la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per la Festa dei Lavoratori ... fanpage.it Supermercati aperti il 1 maggio 2026: ecco la lista completaIl 1 maggio si festeggia la Festa dei Lavoratori. In questo 2026 cade di venerdì e consentirà a molti italiani di partire per qualche giorno di vacanza. In molti si stanno chiedendo se i supermercati ... notizie.it Venerdì 1 e domenica 3 maggio aperti anche a pranzo 3271627894 #9gradi #scarpariellonapoletano #primopiattoitaliano - facebook.com facebook